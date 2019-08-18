عبد الرحمن حميد "أخطبوط" كرة اليد المصرية وحائط صد المصريين المنيع...

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ونجح حميد فى التألق منذ انطلاق البطولة لما يمتلكه من مهارات قوية فى التصدى حتى حصل على أفضل لاعب فى مباراة مصر سلوفينيا فى دور الـ 16 بعد إكتسابه خبرات قوية من خلال تواجده مع كتيبة منتخب الشباب التى حصلت مؤخرا على برونزية كأس العالم بأسبانيا.
"الأخطبوط" حميد تألق مع شباب الفراعنة فى التصديات والسد و طمئن الجماهير المصرية على مستقبل حراسة كرة اليد قبل تنظيم مونديال 2021 .
شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.
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