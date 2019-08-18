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شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى تعترض على بقاء يوسف فى قيادة الأهلى عقب إقالة لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وترفض الجماهير الحمراء استمرار يوسف وتطالب برحيله مع لاسارتي ، لعدم رضاها على استمرار يوسف، الذي لم يقدم نتائج طيبة مع الأهلي خلال وجوده على رأس القيادة الفنية المؤقتة قبل قدوم المدرب الأوروجوياني.
قررت لجنة التخطيط للكرة بالاهلى برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية .
كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.
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