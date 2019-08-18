شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يتعاقد مع صانع ألعاب منتخب تونس السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو نادى طلائع الجيش تعاقده مع ماهر الحداد صانع ألعاب المنتخب التونسى السابق لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر.

كان اللاعب قد نال اعجاب الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس.

ووقع ماهر الحداد على عقود انتقاله للطلائع فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى وأحمد وجدى وأحمد سمير وكيلا أعمال اللاعب الدولى بنسور قرطاج.

وكان نادى جان دارك الفرنسى هو آخر محطات ماهر الحداد صاحب ال 29 عاما كما سبق له اللعب لناديى الأفريقى والصفاقسى بالإضافة لتمثيله مننتخب نسور قرطاج فى ثمانى مباريات دولية.

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وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 8 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة واستعارة أحمد علاء من الأهلى والتعاقد مع الفلسطينى مشيل ميلاد طارق فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.