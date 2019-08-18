شكرا لقرائتكم وفد فيفا يحسم مصير اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم الاستقرار على اللجنة الخماسية التى ستضم عمرو الجنايني رئيساً ومعه أحمد عبدالله و محمد فضل و سحر عبد الحق ، ومفاضلة على المنصب الأخير بين الثنائى ماجد نجاتي و جمال محمد على بالإضافة إلى ثروت سويلم المدير لاتحاد الكرة.
كشف مصدر مسئول أنه كان هناك نية لتشكيل لجنة سباعية لإدارة اتحاد الكرة بعد إعتذار حسام غالي ، ولكن تم الإستقرار فى النهاية على إختيار لجنة خماسية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
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