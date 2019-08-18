شكرا لقرائتكم وفد فيفا يحسم مصير اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقرر وفد الاتحاد الدولى لكرة القدم مصير أسماء اللجنة الخماسية التى ستدير اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة ، لحين إجراء الإنتخابات فى سبتمبر أو أكتوبر 2020 المقبل.

وتم الاستقرار على اللجنة الخماسية التى ستضم عمرو الجنايني رئيساً ومعه أحمد عبدالله و محمد فضل و سحر عبد الحق ، ومفاضلة على المنصب الأخير بين الثنائى ماجد نجاتي و جمال محمد على بالإضافة إلى ثروت سويلم المدير لاتحاد الكرة.

كشف مصدر مسئول أنه كان هناك نية لتشكيل لجنة سباعية لإدارة اتحاد الكرة بعد إعتذار حسام غالي ، ولكن تم الإستقرار فى النهاية على إختيار لجنة خماسية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.