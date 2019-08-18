شكرا لقرائتكم مصر تهزم ألمانيا 19 - 13 فى الشوط الأول بمونديال ناشئ اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره الألمانى بنتيجة 19 / 13 فى الشوط الأول الذى انتهى من عمر اللقاء، الذى يجمعهما فى نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا.

ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التألق فى الشوط الثانى لتحقيق الفوز من أجل حصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخ الناشئين فى ظل التألق الذى يظهر على اللاعبين منذ انطلاق البطولة.

Advertisements

تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال41 /36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور ال 8.

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.