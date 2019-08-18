شكرا لقرائتكم العداء صالح العبد يحقق ذهبية 2000 متر موانع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق العداء السعودي صالح العبد الميدالية الذهبية لسباق 2000 متر موانع في رابع أيام بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين المقامة في بيروت.

وكان قد حقق اللاعبون السعوديون عددا من الميداليات في البطولة الحالية، إذ فاز الرامي محمد الزاير بالميدالية الذهبية للمنتخب السعودي في مسابقة الكرة الحديدية بمسافة 65:27 متر، ومحمد الخالدي، فضية سباق 110 متر حواجز، والعداء عنبر الزهراني، ذهبية سباق 400 متر بزمن 49:26 ثانية، وزميله عبدالرحمن الشهراني فضية السباق بزمن 49:65 ثانية. وأحرز محمد الخالدي ذهبية مسابقة العشاري، والعداء راكان الخيبري يفوز ببرونزية سباق 1500 متر. كما فاز علي الماس بذهبية سباق 100 متر بزمن 10.60 ثانية.

وتجرى بطولة غرب آسيا لألعاب القوى لفئة الناشئين في بيروت بين الخامس عشر من أغسطس الجاري حتى الثامن عشر من الشهر نفسه.