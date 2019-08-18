شكرا لقرائتكم ألافيس يهزم ليفانتي في أولى جولات الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح ديبورتيفو ألافيس مشواره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز 1 - صفر على ضيفه ليفانتي يوم الأحد في المرحلة الأولى للمسابقة.

ويدين ألافيس بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه التشيلي غييرمو ماريبان، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54.

ويسعى ألافيس لتحقيق ترتيب متقدم في المسابقة، يفوق المركز الحادي عشر الذي حققه في النسخة الماضية للبطولة.