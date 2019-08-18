شكرا لقرائتكم شيفيلد يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب كريستال بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع شيفيلد يونايتد انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الثمين بهدف دون رد على ضيفه كريستال بالاس يوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة.

وارتفع رصيد شيفيلد، العائد للدوري الممتاز بعد غياب دام 12 عاما، إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند نقطة واحدة.

وتقمص جون لوندسترام دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف شيفيلد الوحيد في الدقيقة 47، فيما باءت محاولات كريستال بالاس لإدراك التعادل بالفشل، ليتلقى خسارته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي.

وكان شيفيلد استهل مشواره في البطولة هذا الموسم بالتعادل 1 - 1 مع مضيفه بورنموث، فيما تعادل كريستال بدون أهداف مع ضيفه إيفرتون في المرحلة الأولى.