الموجز توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله علي بطولة كأس العالم. وأشاد الرئيس بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

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كانت هذه تفاصيل خبر «والله وعملوها الرجالة» .. منتخب مصر للناشئين يحصل على «كأس العالم» وتهنة من الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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