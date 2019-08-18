فرانكفورت يخرج منتصرا بهدف في الثواني الأولى

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حسم إينتراخت فرانكفورت، سابع الموسم الماضي، مواجهته مع ضيفه هوفنهايم 1-صفر بهدف سجله بعد 36 ثانية على انطلاق اللقاء وذلك في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة إثر ركلة ركنية لعبت قصيرة للصربي فيليب كوستيتش، فحولها الأخير الى النمسوي مارتن هينتيريغر الذي سددها مباشرة في شباك الحارس أوليفر بان.

وحاول هوفنهايم جاهدا العودة الى اللقاء وسنحت له العديد من الفرص، سجل منها هدفين ألغيا بداعي التسلل، ثانيهما في الوقت بدل الضائع، ليكون هدف الثانية 36 الفاصل بين الفريقين، علما أن أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني جاء بعد 9 ثوان مرتين، عبر كريم بلعربي في المرحلة الافتتاحية من موسم 2014-2015 بين باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند (2-صفر)، وكيفن فولاند في المرحلة الثانية من موسم 2015-2016 بين هوفنهايم وبايرن ميونيخ (1-2).

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وهو الفوز الثالث تواليا لإينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم الذي لم يذق طعم الانتصار في ملعب منافسه منذ 9 نيسان/أبريل 2016 (2-صفر).

وتختتم المرحلة الافتتاحية لاحقا في مباراة بين الوافد الجديد الى دوري الأضواء يونيون برلين ولايبزيغ.

ملخص مباراة فرانكفورت وهوفنهايم: