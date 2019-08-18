نتيجة مباراة مصر والمانيا نهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين 2019

نتيجة مباراة مصر والمانيا في نهائي كاس العالم لكرة اليد المباراة النهائية لكاس العالم للناشئين 2019 KORA ONLINE، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، عبر قناة تايم سبورت التي سوف تنقل المواجهة على شاشتها، وتعتبر تلك المرة الاولى التي يصل فيها فريق مصري إلي نهائي بطولة كاس العالم للناشئين لكرة اليد.
مصر ضد المانيا في نهائي كاس العالم لكرة اليد، المباراة من المتوقع ان تكون متوازنه خاص أنها تجمع بين أقوى منتخبين في البطولة، حيث أنه لا يوجد فريق مفضل للفوز بالمباراة، فلكل منهما حظوظه، ويعتبر المنتخب احد أشهر المنتخبات في لعبة كرة اليد، سواء بالفئات السنيه، أو المنتخب الأول، وتعتبر كرة اليد الألمانية مدرسة في حد ذاتها، وهو ما يجعل المواجهة مع المنتخب الألماني ليست سهله.
مباراة مصر والمانيا في نهائي كاس العالم للناشئين لكرة اليد المقامه حالياً في مقدونيا تم التأكد من نقلها على قناة تايم سبورت أرضياً فضائياً، وهناك احتمالات عن نقل المباراة عبر قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت، لكن لم يتم التأكيد بعد، وإذا حقق المنتخب المصري لكرة القدم البطولة فأنه سوف يكون حدث فريد من نوعه لكرة اليد المصرية.
نتيجة مصر والمانيا كرة يد
- مباراة مصر والمانيا بث مباشر نهائي كاس العالم لكرة اليد، حيث يلعب المنتخب المصري الآن المباراة النهائية والتاريخية من اجل كتابة التاريخ.
- مباراة نهائي كرة اليد بين مصر والمانيا تبدأ بعد دقائق قليله من الآن، حيث بعد ساعة من الآن سنتعرف على بطل بطولة كاس العالم للناشئين المقامة بمقدونيا.
- ويتواجد منتخب كرة اليد النيجيري للناشئين في الملعب من اجل مساندة المنتخب المصري وهو ما حدث يوم أمس أيضاً امام المنتخب البرتغالي.
- المباراة بدأت سريعة بين الفريقين والنتائج متقاربة للغاية بين الفريقين.
- مباراة مصر والمانيا تشهد ف الشوط لاول تقدم مصري دائم وسط امال بإستمرار هذا التألق إلي نهاية المباراة.
- انتهي الشوط الاول بتقدم مصر 19 مقابل 13 على منتخب المانيا.
- ف الشوط الثاني تتأرجح الكافه بين مصر والمانيا.
- مصر تفوز بكاس العالم للناشئين تحت 19 سنة بعد فوزها على المانيا في المباراة النهائية 32-28.