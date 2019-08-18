كهربا خارج قائمة أفيس أمام ماريتيمو فى الدورى البرتغالى

سيواجه أفيس المحترف خلال صفوفه اللاعب المصري محمود كهربا نظيره ماريتيمو في الخامسة مساء اليوم، ضمن لقاءت الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري البرتغالي، ولم يستدعي محمود كهربا في قائمة أفيس أمام ماريتيمو وذلك للمباراة الثانية على التوالي، نتيجة عدم وصول البطاقة الدولية المؤقتة.

وكان افيس قد هزم في مباراته الأولى من مسابقة الدوري البرتغالي أمام بوافيستا بهدفين مقابل هدف يتيم في المباراة التي جمعتهما بأستاد “دو بيسا”.

وأرسل أفيس البرتغالى دعاوي رسمية مؤخرا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد اتحاد الكرة المصري والزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة، وهو ما دفع الفيفا لإرسال جواب للجبلاية يريد توضيح موقفها وأسباب عدم إرسال بطاقة اللاعب لناديه الجديد.

كما ذكر مصدر باتحاد الكرة أن الغرض من شكوى أفيس البرتغالي ضد الجبلاية والزمالك إلى الفيفا هو استخراج بطاقة مؤقتة لمحمود كهربا مع ناديه الجديد.