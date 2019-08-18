الأهلي يكلف محمد يوسف بإدارة الفريق بعد إقالة لاسارتي

صرحت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بأنه تم تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وتقدم بالشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وكذلك الفريق الفني المعاون له على الفترة التي تولي فيها قيادة الفريق.

وجاء تولي الكابتن محمد يوسف لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قيام الخطيب اللجنة لعقد إجتماعًا مطولًا ظهر اليوم الأحد، من أجل تقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليًا، واستعراض كافة الأمور الفنية والإدارية التي رصدتها اللجنة خلال الفترة الماضية.

حيث انه تم الانتظار لمناقشة كافة الأمور التي حدثت في الموسم المنقضي للحفاظ على استقرار الفريق الأحمر، مما ساهم في حصوله على اهم بطولة محلية وهي بطولة الدوري، ولكي يكون التقييم شامل وصحيح وهذا بما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.