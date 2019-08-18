مصر تفوز بكاس العالم للناشئين لكرة اليد لأول مره على تاريخها

نتيجة مباراة مصر والمانيا نهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين، حيث يلعب اليوم منتخب كرة اليد المباراة النهائية ضد منتخب المانيا، في لقاء تاريخي للفريق المصري، ومنتظر من كافة الجماهير المصرية واضعين أمال على جيل جديد من اللاعبين، يقودوا الفريق لإنجاز كبير وضخم، خاصة أن الفريق المصري الشاب يقدم مستوي قوي للغاية خلال البطولة.

وتلعب مباراة منتخب مصر والمانيا في نهائي كاس العالم للشباب المقامة حالياً في دولة مقدونيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمةن وهناك احتمالات كثيرة أن تقوم قناة النيل للرياضة المصرية بنقل المباراة على شاشتها، خاصة أنها المرة الاولى التي يصل فيها منتخب مصر إلي نهائي بطولة عالمية في تلك المرحلة السنية.

وكان المنتخب المصري قد فاز أمس السبت في الدور قبل النهائي على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 مقابل 36، في اكتساح مصري معتاد من أول البطولة، فيما تأهل المنتخب الألماني إلي تلك المباراة بفوزه على المنتخب الدنماركي في الدور قبل النهائي، ليضرب موعداً مع شباب الفراعنة.

نتيجة مباراة مصر والمانيا