مصر تفوز بكاس العالم للناشئين لكرة اليد لأول مره على تاريخها

نتيجة مباراة مصر والمانيا نهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين، حيث يلعب اليوم منتخب كرة اليد المباراة النهائية ضد منتخب المانيا، في لقاء تاريخي للفريق المصري، ومنتظر من كافة الجماهير المصرية واضعين أمال على جيل جديد من اللاعبين، يقودوا الفريق لإنجاز كبير وضخم، خاصة أن الفريق المصري الشاب يقدم مستوي قوي للغاية خلال البطولة.
وتلعب مباراة منتخب مصر والمانيا في نهائي كاس العالم للشباب المقامة حالياً في دولة مقدونيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمةن وهناك احتمالات كثيرة أن تقوم قناة النيل للرياضة المصرية بنقل المباراة على شاشتها، خاصة أنها المرة الاولى التي يصل فيها منتخب مصر إلي نهائي بطولة عالمية في تلك المرحلة السنية.
وكان المنتخب المصري قد فاز أمس السبت في الدور قبل النهائي على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 مقابل 36، في اكتساح مصري معتاد من أول البطولة، فيما تأهل المنتخب الألماني إلي تلك المباراة بفوزه على المنتخب الدنماركي في الدور قبل النهائي، ليضرب موعداً مع شباب الفراعنة.
نتيجة مباراة مصر والمانيا
- مباراة مصر والمانيا في كاس العالم لكرة اليد، حيث يلتقي كلاً من منتخبي مصر والمانيا بعد قليل من الآن في مباراة مصيرية لحسم لقب البطولة المقامة حالياً بمقدونيا.
- ويمتد الشوط في مباراة كرة اليد لـ 30 دقيقة، وتتكون المباراة من شوطين، وفي حالة التعادل يتم تمديد الوقت 10 دقائق على شوطين.
- ويتميز المنتخب الألماني بقوة دفاعه حيث انه دخل في مرماه أهداف أقل من المنتخب المصري بأ 30 هدف، ويعتمد على الهجمت المرتده، بينما يمتاز المنتخب المصري بهجومه القوي.
- المباراة ستكون بتعليق معلق كرة اليد الشهير، خالد خيري، وسيحاول المنتخب المصري الوقوف أمام الهجمات المرتدة للمنتخب الألماني ومنعه منها.
- بعد مرور 23 دقيقة مصر تتقدم بفارق خمس اهداف وسط تألق مصري خلال الشوط الأول.
- منتخب مصر يتقدم بفارق ست اهداف خلال الشوط الأول، 19-13 لصالحه.
- بعد مرور منتصف الشوط الأول فارق 5 اهداف لمصر على المانيا.
- مصر تفوز بكاس العالم للناشئين تحت 19 سنة بعد فوزها على المانيا في المباراة النهائية 32-28.