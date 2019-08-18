وست بروميتش ينتظر أحمد حجازى بعد 5 أسابيع

صرح سلافين بيليتش، المدير الفني لنادى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أن أحمد حجازى مدافع منتخب مصر يحتاج الى خمس أسابيع للرجوع إلى الملاعب.

وخضع أحمد حجازى لجراحة في الكاحل قبل بداية الموسم الجاري، لإزالة عظمة زائدة في الكاحل كانت مؤجلة منذ نهاية الموسم المنصرم لارتباطه بالمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت علي أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.

وذكر سلافيين بيليتش، خلال تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، “ننتظر عودة أحمد حجازى بعد 5 أسابيع”، وقد كان نادى وست بروميتش ألبيون أصدر خطاباً رسمياً يوم 25 يوليو الماضي أبدي فيه عن أمله في عودة أحمد حجازي للمشاركة في لقاءت الفريق في منتصف سبتمبر المقبل.