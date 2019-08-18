نتيجة مباراة مصر VS ألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين اليوم الأحد 18 أغسطس 2019

نتابع نتيجة مباراة مصر VS ألمانيا كرة اليد لكي نوفرها لكم متابعي موقع عرب نيوز لحظة بلحظة، حيث يواجه المنتخب المصري تحت 19 عاماً نظيره الألماني في مباراة نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين اليوم الأحد الموافق لتاريخ 18 أغسطس 2019م، وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً هذه النسخة في “مقدونيا”، وسيتم إقامة مباراة مصر اليوم في النهائي بـ صالة يوريس ترايكوفسكي “سكوبي”، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نضع بين أيديكم نتيجة مباراة مصر اليوم ضد ألمانيا في نهائي كرة اليد.

نتيجة مباراة مصر VS ألمانيا كرة اليد

تشاهدون اليوم الأحد الموافق لتاريخ 18 أغسطس 2019 المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاماً والتي تجمع بين منتخبي مصر وألمانيا، حيث من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، وقد أعلنت قناة تايم سبورتس الفضائية عن نقلها مباراة مصر اليوم عبر شاشة التليفزيون، حيث يمكنكم متابعة المباراة عبر شاشة قناة TIME SPORTS الفضائية المفتوحة.

وقد تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب البرتغالي في مباراة نصف النهائي بنتيجة 41 – 36 لصالح منتخب الفراعنة، كما تأهل المنتخب الألماني للمباراة النهائية بعد فوزه على منتخب الدنمارك بنتيجة 31 – 23 في مباراة نصف النهائي، ووصول المنتخب المصري لكرة اليد للمباراة النهائية في مونديال اليد تعد المرة الأولى له على مر التاريخ مشاركات المنتخب المصري في البطولة.

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أما عن نتيجة مباراة مصر VS ألمانيا في المباراة النهائية مع بداية الشوط الأول للمباراة، فقد أحرز المنتخب المصري حتى الآن 11 هدفاً مقابل 7 للمنتخب الألماني، وقد واجه المنتخب المصري نظيره الألماني في عام 2015 ببطولة كأس العالم لكرة اليد شباب تحت 19 عاماً بـ صالة قصر الرياضة أوراليان “ييكاتيرينيرغ” وانتهت المباراة في ذلك الوقت بفوز منتخب الفراعنة بنتيجة 24 مقابل 23 لمنتخب ألمانيا، ونتابع مع حضراتكم المباراة لنوفر لكم متابعي موقع عرب نيوز نتيجة مباراة مصر اليوم لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة مصر ضد ألمانيا الآن