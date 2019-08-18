كوكا مفاجأة لاتسيو قبل إغلاق الميركاتو فى ايطاليا

نشر موقع “كالتشيو نيوز” أن نادى لاتسيو يريد تدعيم هجومه بالتعاقد مع أحمد حسن كوكا، الذي لديه قدرات فنية عالية، حيث يلقب بـ” إبراهيموفيتش مصر” نسبة إلى المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يشارك حالياً مع نادي لوس أنجلوس جالاكسى الذي ينافس في الدوري الأمريكي.

وتابع أن خورخي مينديز وكيل كوكا سيكون سهلاً عليه إحضار المهاجم المصري إلى العاصمة الإيطالية قبل نفاذ فترة الانتقالات الصيفية في إيطاليا للعب بقميص لاتسيو.

وكان موقع “فوتبول إيطاليا”، ذكر فى وقت سابق أن لاتسيو ينوي التعاقد مع أحمد حسن كوكا هذا الصيف، لاسيما وأن صفقة الحصول علي المهاجم المصري لن تكلف خزينة النادي الإيطالي الكثير من الأموال فى ظل انتهاء عقده مع سبورتنج براجا البرتغالي بنهاية الموسم الحالي.