رسمياً.. بايرن ميونخ يضم موهبة مونشنجلادباخ لمدة 5 سنوات

صرح نادي بايرن ميونخ الألماني، عبر حسابه الرسمي، التعاقد مع الشاب الفرنسي ميكائيل كويسانسي لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ حتى يونيو2024.

وذكر حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في تصريحات للحسابه الرسمي، “في أول موسم له بجلادباخ كان بالفعل اللاعب المميز في الفريق، يملك الكثير من المهارات التقنية والإمكانيات الكبيرة، وسوف يتطور معنا، نحن مقتنعون بأنه سيقدم الكثير للفريق”.

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فيما تحدث كويسانسى، لاعب بايرن ميونخ الجديد، “أعلم أن هذه خطوة مهمة في مشواري لكنني أشعر بأنني على استعداد لخوضها وأنا متحمس للغاية لارتدائي قميص بايرن في المستقبل؛ بالنسبة لي شخصياً، ومن المدهش أن يتواجد بعض اللاعبين الفرنسيين بالفعل مع بايرن ميونيخ هذا سيحفزني بالتأكيد في الإندماج مع الفريق”.

وشارك كويسانسي منذ يوليو 2017 مع بوروسيا مونشنجلادباخ ولعب 35 مباراة في الدوري الألماني، ويعتبر اللاعب خريج أكاديمية نادي نانسي الفرنسي.