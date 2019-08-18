جاريث بيل يعود ضمن تفكير زيدان مجدداً

رجع الويلزي جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الأسباني، إلى تفكير الفرنسي زين الدين زيدان من جديد، بعد أن كان علي وشك مغادرة نادي ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وذكر اسم جاريث بيل منذ بداية الميركاتو الصيفي بالمغادرة عن صفوف ريال مدريد، خاصةً بعد تصريح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي بأنه قد جاء وقت مغادرة بيل عن الريال.

وفقاً لما نشرته صحيفة “ماركا” الأسبانية، إنه بعد فشل ريال مدريد في وجود نادي مناسب للاعب الويلزي، وتعرض أكثر من مرة للإصابة، قام الفرنسي زيدان بالدفع بجاريث بيل في التشكيلة الأساسية للريال التي شاركت أمام سيلتا فيجو مساء أمس السبت، خلال لقاءت الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني، وظهر اللاعب بأداء مميز، وصنع الهدف الأول للريال وبهذا الهدف رجع لمخطط زيدان.