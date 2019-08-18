نابولي يقدم البولندي ميليك مع مبلغ مالي لضم إيكاردى من إنتر ميلان

ذكر موقع “كالشيو ميركاتو”الإيطالي، إلى أن نادي نابولي قدم عرض جيد للحصول علي ماورو إيكاردي من صفوف إنتر ميلان قبل انتهاء عمليات موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأشار الموقع إن نابولي ينتظر الرد علي العرض المقدم والمقدر بمبلغ مالي ضخم وبالإضافة إلى مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك من أجل انتقال ماورو إيكاردي مهاجم إلي نابولي.

وتوقف مستقبل إيكاردي مع إنتر ميلان عندما قام نادي مدينة ميلانو الموسم المنصرم بقيادة مدربه السابق الإيطالي لوتشيانو سباليتي باستبعاد المهاجم الأرجنتيني من لقاءت الفريق وسحب شارة القيادة منه وإعطائه للحارس البوسني أسمير هندانوفيتش.

وأقيمت أزمة كبيرة من ناحية ماورو إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا ضد مسئولي إنتر ميلان بسبب تجديد عقد اللاعب وبعض الشروط التي فرضتها زوجته في العقد الجديد.