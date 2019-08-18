كول أشلي يعلن اعتزاله رسميا كرة القدم

صرح رسميا النجم الإنجليزي آشلي كول ظهير أيسر منتخب إنجلترا وأندية آرسنال، تشيلسي وروما السابق بانه اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالأرقام والبطولات، وقد اعلن ذلك القرار اثناء تواجده ظهر اليوم الأحد بأحد الاستوديوهات التحليلية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ووفقا لما نشرته شبكة “سكاى سبورت” الإنجليزية، أن قرار آشلي كول رسمي وبشكل نهائي.

يذكر أن آشلي كول لعب في صفوف ديربي كاونتي الإنجليزي الموسم الماضي، وكان تحب قيادة زميله السابق فرانك لامبارد قبل أن يفشل في قيادة الفريق للصعود إلى البريميرليج، وقد قدم كول مسرة كبيرة في كرة القدم،خاض 107 مباراه رسمية دولية قبل اعتزاله دولياً بشكل رسمي عام 2014، مثل فيها منتخب بلاده إنجلترا.

كما شارك آشلي كول بقميص الأرسنال وكريستال بالاس وتشيلسي في 385 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل أن يرحل عن البريميرليج وينضم إلى فريق روما الإيطالي عام 2014 ومنه إلى لوس أنجلوس جالاكسي عام 2016، واختتم مسيرته الموسم الماضي مع ديربي كاونتي.

وقد فاز بالعديد من البطولات أهمها لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة، بالإضافة إلي لقب الدوري الأوروبي مرة.