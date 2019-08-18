باريس سان جيرمان ينافس بايرن ميونخ على ضم إيمري كان

يتنافس فريقا باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ على الحصول علي إيمرى كان لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي قبل انتهاء عملية البيع والشراء بالانتقالات الصيفية الحالية، ولم يستطيع فريق يوفنتوس في التخلص من سامى خضيرة أو بليز ماتويدى، وهو ما أثار الشكوك بأن إيمرى تشان هو اللاعب الأقرب للرحيل عن السيدة العجوز.

وفقاً لما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو”الإيطالي، فإن إيمرى تشان لن يكون لاعباً أساسياً في تشكيلة ماوريسيو ساري الذي أعطى الضوء الأخضر للمغادرة عن البيانكونيري.

ويعد اهتمام باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بإيمري تشان ليس بالجديد حيث كان الناديان يريدون في التوقيع معه مجاناً من ليفربول قبل عام لكن السيدة العجوز أنه الصفقة لصالحه.