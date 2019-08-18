مصدر يكشف لمصراوي.. كم سيدفع الأهلي بعد فسخ عقد لاسارتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء ستدفع مبلغ 240 ألف دولار للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني المقال للفريق.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن التعاقد السابق بين الأهلي ولاسارتي كان ينص على وجود شرطًا جزائيًا في حال فسخه.

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وأوضح المصدر أن الشرط الجزائي ينص على دفع راتب شهرين للمدرب المقال في حال قررت الإدارة رحيله قبل موعد انتهاء التعاقد المبرم بينهما.

ويحصل لاسارتي على راتب 120 ألف دولار -بحسب ما أكده المصدر-، مما سيدفع إدارة النادي إلى دفع 240 ألف دولار هي قيمة الشرط الجزاي لفسخ التعاقد.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد أعلن عن رحيل لاسارتي من منصب المدير الفني، بعد ساعات من الهزيمة أمام بيراميدز والخروج من كأس مصر.