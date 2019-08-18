بوكيتينو يكشف ما دار بينه وبين غوارديولا حول تقنية “الفار”

كشف ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن فحوى الحديث الذي دار بينه وبين جوسيب جواريولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”.

ففي قمة ثاني جولات الدوري الإنجليزي، تدخّل الفار ليحرم مانشستر سيتي من هدف الفوز المتأخر لجابرييل جيسوس بداعي وجود لمسة يدٍ من زميله إيريك لابورت.

كما ادّعى جوارديولا بأن تقنية الفار حرمته من ركلة جزاءٍ حينما عرقل إيريك لاميلا، نجم توتنهام هوتسبير، لاعبه رودري في قلب منطقة الجزاء.

وأعادت أحداث الفار إلى الأذهان ذكرى أحداث موقعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وذلك حينما ألغت التقنية هدفا من رحيم ستيرلنج بداعي التسلل، لتساهم في إقصاء مانشستر سيتي، وصعود توتنهام هوتسبير إلى الدور نصف النهائي.

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وأوضح بوكيتينيو، “بعد قرارات الفار في اللحظات الأخيرة، رأيته (جوارديولا)، ورآني، وتحدثنا لبضعة دقائقٍ عن أمورٍ مختلفةٍ”.

وأكمل المدرب الأرجنتيني ملمحا إلى الفار، “لقد قلت له بأن علينا أن نخوض حوارا موسّعا .. بإمكاننا التحدث لبضعة ساعاتٍ بشأن العديد من الأمور”.

وفيما يتعلق بالقرارات المثيرة للجدل، قال بوكيتينو لقناة “سكاي سبورتس” الرياضية، “لم أكن موافقا على الفار في البداية، ولكن بالطبع، يمكنك أحيانا الانتفاع منه”.

وواصل ابن الـ47 عاما، “لا يمكننا إيقاف تطوّر التكنولوجيا. علينا تقبّل بأننا نعيش في عصرٍ مختلفٍ، وعلينا تقبّل التكنولوجيا في كرة القدم”.