قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية، كما قررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك بعدما دعا الكابتن محمود الخطيب اللجنة لإجتماعًا مطولًا ظهر اليوم لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليًا ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظًا على إستقرار الفريق وإنتظارًا لنهاية الموسم ليكون التقييم شاملًا وصحيحًا وهو ما ساهم كثيرًا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليًا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كما أنفردنا| لأهلي يشكر لاسارتي ومعاونيه.. ويكلف يوسف بالمهمة لحين التعاقد مع مدرب أجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.