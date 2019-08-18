جماهير الاهلي ترفض تعين محمد يوسف مدرب للفريق

تصدر هاشتاج محمد يوسف المدير الفني الموقت الاهلي تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب أعلان تولية القيادة الفنية للاهلى مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وتطالب جماهير الأهلى برحيل يوسف عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي. وكانت لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية . رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية . وطلب اللجنة بتعين محمد يوسف مدير فني موقت للنادي الاهلي الي ان ياتي مدرب جديد للفريق وتصدر محمد يوسف موقع "تويتر" للمطالبة برحيله هو الأخر بعد إقالة لاسارتي. ياتي مدرب جديد للفريق وتصدر محمد يوسف موقع "تويتر" للمطالبة برحيله هو الأخر بعد إقالة لاسارتي. Advertisements قال أحدى المغردين، لاسارتي غار ايوا كدا ندور بقى على مدرب يليق بـالاهلي، وبقى وبالمرة محمد يوسف يغور بقى ويجيبوا عماد النحاس وسيد عبد الحفيظ يبقى المشرف على الكرة، وحسام غالي مدير كرة. بينما قال أخر إقالة لاسارتي وإقالة محمد يوسف

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