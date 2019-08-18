إقالة لاسارتي تثير وسائل الإعلام العالمية

تصدرت إقالة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفنى للفريق بالنادي الاهلي، اهتمامات وسائل الإعلام العالمية، على خلفية خروج الاحمر من كأس مصر بدور الـ16 بعد خسارته أمام بيراميدز بنتيجة 1 / 0. جاءت عناوين المواقع والصحف الرسمية عبر تويتر ترتكز على قرار الأهلى بالإطاحة بالأوروجوياني مارتن لاسارتي من منصبه بعد حالة الغضب الذى سيطرت على جماهير الأهلى. الأهلى بالإطاحة بالأوروجوياني مارتن لاسارتي من منصبه بعد حالة الغضب الذى سيطرت على جماهير الأهلى. وقال راديو كويز سبورت المتخصص فى تغطية الاخبار الأفريقية " أقال نادي الأهلي المصري لكرة القدم مدربه مارتن لاسارتي عقب هزيمة النادي 1-0 أمام بيراميدز إف سي في كأس مصر يوم السبت". لاسارتي عقب هزيمة النادي 1-0 أمام بيراميدز إف سي في كأس مصر يوم السبت". بينما قال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالى " على الرغم من التتويج بلقب الدورى المصرى، إلا أن مارتن لاسارتي تم إقالته من الأهلى بعد الخسارة أمام بيراميدز فى الكأس". Advertisements كشف موقع "افريكان سوكر" أن محمد يوسف يتولى قيادة الأهلى بعد إقالة مارتن لاسارتي.

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