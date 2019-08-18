الدنمارك تحصد برونزية مونديال اليد للناشئين على حساب البرتغال

حصد منتخب الدنمارك لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا المركز الثالث بكأس العالم بعد أن تغلب على نظيره البرتغالي بنتيجة 35 - 27، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم،في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال اليد المقام بدولة مقدونيا.
وكان منتخب الدنمارك خسر أمام نظيره الألماني في نصف نهائي المونديال بنتيجة31 -23، فيما أقصى منتخب الفراعنة نظيره البرتغالي من الدور ذاته بنتيجة 41 -36، ليلتقيا البرتغال والدنمارك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
جدير بالذكر أن منتخب مصر لليد للناشئين متقدم على نظيره الألماني في الشوط الأول من نهائي مونديال اليد.
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