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الدنمارك تحصد برونزية مونديال اليد للناشئين على حساب البرتغال

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حصد منتخب الدنمارك لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا المركز الثالث بكأس العالم بعد أن تغلب على نظيره البرتغالي بنتيجة 35 - 27، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم،

في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال اليد المقام بدولة مقدونيا.

وكان منتخب الدنمارك خسر أمام نظيره الألماني في نصف نهائي المونديال بنتيجة

31 -23، فيما أقصى منتخب الفراعنة نظيره البرتغالي من الدور ذاته بنتيجة 41 -36، ليلتقيا البرتغال والدنمارك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لليد للناشئين متقدم على نظيره الألماني في الشوط الأول من نهائي مونديال اليد.

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