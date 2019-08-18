الجودو يفتح خزائن الذهب بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب ويضع مصر فى الصدارة

تمكن لاعبو منتخبنا الوطنى للجودو من فتح خزائن الذهب بدورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 31 أغسطس الجارى ، وفازوا بثمانية ميداليات متنوعة بواقع أربع ميدالية ذهبية ، ومثلها برونزية ، ليضعوا مصر فى صدارة الترتيب العام لجدول الميداليات.
حصد الميداليات الذهبية اللاعبين ، على الشونى وزن 73 كيلو جراما ، عبد الرحمن محمد وزن 81كيلو جراما، وعلى عيد عبد المعطى وزن 90 كيلو جراما ، رمضان درويش وزن 100 كيلو جراما ، وحقق البرونز محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو حراما ، وعبد الله عثمان وزن 81 كيلو جراما ، ولمياء محمد حسن وزن 57 كيلو جراما ، كريمان كامل وزن فوق 78 كيلو جراما .
وأجرى المهندس مطيع فخر الدين رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو ، اتصالا تليفونيا بهاشم محمد هاشم عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة ، هنأه بهذا الفوز، كما أجرى اتصالا آخر بالاعبين وبخاصة اللاعب رمضان درويش الذى فاز على بطل تونس فى 20 ثانية فقط فى المباراة النهائية، وفاز بالذهب .
من ناحية آخر وصل الدكتور أشرف صبحى وزير ألشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إلى المغرب منذ قليل لرفع العلم المصرى رسميا فى القرية الأوليمبية.
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