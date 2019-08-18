محمد صلاح مع "سي إن إن" الأمريكية يكشف عن مفاجأت..تعرف عليها

اعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن اذاعة حوار لها مع النجم الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الانجليزي غدا الاثنين.
وذكرت الشبكة الاخبارية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" أن محمد صلاح سيكشففي حواره، عن خروج منتخب مصر من دور الـ 16 في بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بجانب أزمة اللاعب عمرو وردة الشهيرة.
واستطاع محمد صلاح ان يصل الي قائمة ملوك التهديف بأول 50 مباراة فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
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