نهائي مونديال اليد.. ناشئو مصر يتقدمون على ألمانيا بالشوط الأول

أنهى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا الشوط الأول متقدمًا على نظيره الألماني بنتيجة 19 -13، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما ضمن نهائي كأس العالم المقامبدولة مقدونيا.
بدأت المباراة بشكل حذر من كلا الجانبين، إلى أن سجل منتخب ألمانيا أول أهداف المباراة بعد مرور ثلاث دقائقمن التعادل السلبي بين المنتخبين، ليدرك الفراعنة التعادل مسرعًا ويستمر السجال بين الفراعنة والمانشافت حتى الدقيقة السادسة حينما استطاع ناشئي مصر التقدم على نظرائهم بألمانيا ومن ثَم الحفاظ على التقدم حتى انقضاء الشوط الأول بفارق بستة أهداف.
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