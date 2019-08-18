المقاولون 2003 يهزم حرس الحدود فى ثانى مبارياته الودية بمعسكر الإسكندرية

فاز فريق المقاولون مواليد 2003 على حرس الحدود برباعية مقابل هدفين فى اطار المباريات الودية خلال معسكره بالإسكندرية إستعداد لبطولة الجمهورية.

احرز اهداف المقاولون يوسف تامر وفارس يحيى الشهير بعكوه وخالد مصطفى واحمد ناجى ومن المقرر عودة الفريق من معسكره آخر الاسبوع الحالى. ومن المقرر عودة الفريق من معسكره آخر الاسبوع الحالى. وقد فاز الفريق فى مباراته السابقة على سموحة بثلاثية يقود جهاز فنى للمقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى وسعد عبدالباقي مدرب واحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومحمد حسام علاج طبيعى وكريم مجدى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة. مدير فنى وسعد عبدالباقي مدرب واحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومحمد حسام علاج طبيعى وكريم مجدى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.

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