شاهد..تشيلسي يتفوق على ليستر سيتي في الشوط الأول

تقدم فريق تشيلسي على نظيره ليستر سيتي، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "ستافورد بريدج" ضمن الجولة

سجل ماسون مونت لاعب تشيلسي الهدف الأول في الدقيقة

السابعة، بعد خطأ من لاعب ليستر سيتي الذي تباطئ بقرب من منطقة جزاء ليستر، ليخطفها مونت سريعًا، ويسدد الكرة على يمين كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.

شاهد الهدف..