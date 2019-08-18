شيفيلد يونايتد يحقق إنجازًا لأول مرة منذ 46 عامًا

استطاع فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي أن يحقق إنجازًا لأول مرة له منذ 46 عامًا، بعد فوزه على كريستال بالاس في مباراة اليوم، بنتيجة هدف نظيف، عبر لاعبه

لوندسترام.

وكان آخر فوز لـشيفيلد يونايتد على كريستال بالاس في عام 1973، وعلى مدار الـ46 عامًا لم يستطع شيفيلد أن يفوز

عليه.

وكان شيفيلد تعادل في مباراته الأولى أمام بورنموث بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة الافتتاحية من الدوري، قبل أن يفوز في المبارة الثانية أمام كريستال بلاس اليوم، ليجعل في جعبته 4 نقاط يحتل بهم المركز السابع.