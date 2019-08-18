وزارة الشباب والرياضة تنظم زيارة لوفد الشباب المغربي لأهرامات الجيزة

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نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة لأهرامات الجيزة، لوفد شباب المملكة المغربية، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الإخاء المصري المغربي، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية، وتستمر فعالياته حتي ٢٥ اغسطس ٢٠١٩ بالقاهرة والإسكندرية.
وتجول وفد المملكة المغربية بمنطقةأهرامات الجيزة أعظم عجائب الدنيا، واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها، حيث شاهدوا الأهرامات الثلاثة، ومنطقة البانوراما.
وتعرف الشباب المغربي خلال زيارتهم لمنطقة الأهرامات بالجيزة على التاريخ المصري القديم وأهم الأسر الفرعونية، وأهم الآثار الفرعونية القديمة، وما تتميز به الحضارة المصرية التي تعود لآلاف السنين، وشاهد الوفد المغربي تمثال أبي الهول أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة ، كانت قد استقبلت الوفد الشبابي من المملكة المغربية، في اطار إنماء وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب، وتنفيذاً للبرنامج التنفيذي والتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها المغربية.
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