اونلاين | الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة مصر وألمانيا بث مباشر نهائي مونديال اليد Egypt vs germany يلا شوت يوتيوب رابط ماتش مصر

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يقدم الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة مصر ضد ألمانيا في نهائي كرة اليد للنائشين اليوم الأحد 18/8/2019 yalla shoot ، يسعى منتخب مصر لكرة اليد للناشئين لتحقيق انجاز سيحدث لأول مرة في التاريخ وعند فوزه على منتخب ألمانيا لكرة اليد اليوم في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بدولة مقدونيا كورة لايف kora live

موعد مباراة نهائي كرة اليد مصر ضد ألمانيا

ستلعب مباراة مصر وألمانيا في نهائي مونديال كرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، kora onlineوالمقامة حاليا في مقدونيا وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة،وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت ابو ظبي وسوف تذاع المباراة رسميا عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر يلاشوت حصري yalla shoot.

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وتضمنت قائمة منتخب مصر لكرة اليد ناشئيت تحت 19 عام الاسماء التالية :

عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

youtube live خدمة بث مباشر مباراة مصر اليوم، تأهل منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد بعدما تصدر ترتيب مجموعته yalla shot liveبرصيد 8 نقاط من 4 إنتصارات وهزيمة وحيدة، بينما تخطي منتخب سلوفينيا في دور الـ16، ثم أطاح بالمنتخب الآيسلندي من دور الثمانية، قبل أن يتجاوز البرتغال في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الألماني في النهائي، شاهد بث مباشر لمباراة مصر kora live hd