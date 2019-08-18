اونلاين | بث مباشر "مش بيقطع" مباراة مصر Egypt ضد ألمانيا لحظة بلحظة في نهائي كأس العالم final match

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر "مش بيقطع" مباراة مصر Egypt ضد ألمانيا لحظة بلحظة في نهائي كأس العالم final match والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت لمشاهدة Egypt vs germany، حيث تستضيف صالة “بوريس ترايكوفسكي” بمدينة سكوبي في مقدونيا، المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر للناشئين ونظيره الألماني، في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا.

وستجمع المباراة بين المنتخبين في إطار المباراة النهائية لكأس العالم لكرة اليد للناشئين، في مباراة لن تكون سهلةعلى الفراعنة نظرًا لخبرة المانشافت في البطولة العالمية، بث مباشر YOUYUBE.

وتأمل الجماهير المصرية في رؤية تتويج الفراعنة باللقب للمرة الأولى في تاريخه لمعادلة رقم منتخب الشباب السابق، حيث يعد الفريق الوحيد الذي نجح في حصد اللقب، كورة لايف Handball Final.

كما يطمع منتخب الفراعنة في مواصلة إنجازات. الفراعنة لكرة اليد في العام الحالي، حيث حصل المنتخب الأول على المركز الثامن، كما حصل منتخب الشباب على المركز الثالث في بطولة العالم للرجال والشباب لعام ٢٠١٩، بث مباشر مباراة مصر وألمانيا بدون تقطيع عبر تايم سبورت KOORA ONLINE.