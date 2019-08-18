اونلاين | Final اونلاين: مشاهدة مباراة مصر والمانيا لكرة اليد Yalla shoot يلا شوت رابط يوتيوب ماتش منتخب مصر مباشر اليوم Final

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يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والمانيا بث مباشر نهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين yalla shoot، حيث يلعب اليوم منتخب كرة اليد المباراة النهائية ضد منتخب المانيا، في لقاء تاريخي للفريق المصري، ومنتظر من كافة الجماهير المصرية واضعين أمال على جيل جديد من اللاعبين، يقودوا الفريق لإنجاز كبير وضخم، خاصة أن الفريق المصري الشاب يقدم مستوي قوي للغاية خلال البطولة، بث مباشر مباراة مصر والمانيا كرة اليد.

شاهد البث المباشر لمواجهة مصر ضد ألمانيا KOORA ONLINE، عندما يصطدم منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عامًا مع نظيره الألماني، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عامًا، المقامة في مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري.

مشاهدة مباراة مصر ضد ألمانيا حصريًا KORA GOAL، حيث يعد المنتخب المصري هو الممثل العربي الوحيد في البطولة من دور الثمانية، وذلك بعدما ودع المنتخب التونسي البطولة من دور الـ 16، بعد الخساراة من الدنمارك بنتيجة 30/25.

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بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot، ونجح المنتخب المصري في تمثيل العرب بالشكل الأمثل بعدما حجز مقعده في المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره البرتغالي في الدور نصف النهائي بنتيجة 41/36.

ويسعى الفراعنة لمواصلة نتائجهم التاريخية بالبطولة بكتابة تاريخ من ذهب من خلال التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخهم، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.