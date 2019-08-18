اونلاين | Egypt مشاهدة مباراة مصر والمانيا TimeSport بث مباشر نهائي كاس العالم لكرة اليد كورة جول رابط سريع ماتش مصر YALLA KORA

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مشاهدة البث المباشر لمواجهة مصر ضد ألمانيا KOORA GOAL، حيث تتجه أنظار عشاق كرة اليد، صوب صالة “بوريس ترايكوفسكي” بمدينة سكوبي في مقدونيا، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ونظيره الألماني، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم تحت 19 عامًا.

مشاهدة مباراة مصر ضد ألمانيا حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة مصر ضد ألمانيا بث مباشر yalla shoot.

ويسعى الفراعنة لتأكيد أحقيتهم بالحصول على اللقب من خلال تحقيق الفوز على المنتخب الألماني العنيد، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.