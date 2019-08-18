اونلاين | كورة لايف Egypt مشاهدة مباراة مصر والمانيا بث مباشر نهائي كاس العالم لكرة اليد كورة جول رابط سريع ماتش مصر YALLA KORA

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مشاهدة مباراة مصر ضد ألمانيا بث مباشر kora star، حيث يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الأيسلندي، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن إطار المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عامًا، المقامة في مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري.

وتنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة TIME SPORTS، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

ويسعى لاعبي منتخب مصر لمواصلة مشوارهم في البطولة بنجاح، بعد الانطلاقة القوية في دور المجموعات حيث تمكن الفراعنة من حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في 4 مواجهات أمام كلاً من :السويد، تايوان، المجر، كند"، بينما تعرض لخسارة وحيدة أمام فرنسا بنتيجة 24/28، مشاهدة مباراة مصر ضد ألمانيا حصريًا KORA GOAL.

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وواصل منتخب مصر انتصاراته في دور الـ 16 على حساب نظيره السلوفيني، بفوز ساحق بنتيجة 23/30، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

وتابع الفراعنة تفوقهم في البطولة بفوز مستحق على آيسلندا في دور الثمانية بالبطولة بنتيجة 35/31، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

وفجر منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغلبه في مباراة نصف النهائي أمام البرتغال بنتيجة 41/36، ليضرب موعدًا في المباراة النهائية للمرة الأولى في. تاريخه أمام نظيره الألماني، بث مباشر kora live.