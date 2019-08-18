اونلاين | يلا شوت TIME SPORTS بث مباشر مباراة مصر وألمانيا بدون تقطيع| مشاهدة ماتش مصر والألمان كورة ستارEgypt جودة متعددة

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حقق منتخب مصر للشباب لكرة اليد، إنجاز كبير بعد الوصول لنهائي مونديال اليد 2019، والذى يقام فى مقدونيا، ومواجهة منتخب ألمانيا اليوم فى نهائي كأس العالم للشباب لكرة اليد، مشاهدة مباراة مصر وألمانيا فى نهائي مونديال اليد KOORA LIVE.

وسينقل اللقاء عبر قناة Time Sport فى بث حى ومباشر، فى تمام الساعه السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والساعه السابعة مساءاً بتوقيت السعودية.

وفازت مصر على منتخب البرتغال فى الدور نصف نهائي بنتيجة 41_36 ليتأهلوا للنهائي الكبير لمواجهة منتخب ألمانيا الذى فاز على الدنمارك ويمكنك مشاهدة المباراة عبر بث حى ومباشر على موقع الخليج 365 الرياضي، Yalla Shoot.