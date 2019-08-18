اونلاين | تايم سبورت - YOUYUBE مشاهدة مباراة مصر والمانيا بث مباشر Handball Final كورة لايف KOOORAGOA مباراة مصر ONLINE

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سيكون جماهير كرة اليد المصرية على موعد مع مباراة تاريخية، بين منتخب مصر وألمانيا في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد.

وتقام مباراة مصر وألمانيا في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت في بث حي ومباشر.

ونجح منتخب مصر في الفوز على البرتغال 41-36 بالأمس في الدور نصف النهائي للبطولة، وقدم ناشئو الفراعنة مباراة كبيرة وتسيدوا اللقاء.

على الجانب الأخر نجح منتخب ألمانيا في عبور عقبة الدنمارك، وتأهل منتخب مصر لنهائي مونديال الناشئين لكرة اليد لاول مرة في تاريخه.