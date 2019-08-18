اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وألمانيا بث مباشر نهائي مونديال اليد Egypt vs germany يلا شوت يوتيوب رابط ماتش مصر TIME SPORT

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تبدأ مباراة مصر وألمانيا في نهائي مونديال اليد في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة مصر بشكل حصري على قناة تايم سبورت TIME SPORTS يوتيوب لايف، مشاهدة مباراة مصر الآن.

مشوار منتخب مصر حتي الوصول لنهائي كأس العالم:-

- دور المجموعات:

مصر 32 – 29 السويد

مصر 24 – 28 فرنسا

مصر 36 – 25 تايوان

مصر 47 – 20 كندا

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مصر 31 – 24 المجر

- دور الـ 16:

مصر 30 – 23 سلوفينيا

-دور الثمانية:

مصر 35 – 31 آيسلندا

-الدور نصف النهائي

مصر 41 – 36 البرتغال

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