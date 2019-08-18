اونلاين | مجانا يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر اليوم 18-8-2019 مشاهدة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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يلتقي فريقي تشيلسي وليستر سيتي ضمن الأسبوع الثاني بالدوري الانجليزي 2020، البلوز القادم من خسارة كبيرة وقوية ضد نادي مانشستر يونايتد، ورغم إستغراب الكثيرين من الهزيمة، لأن البلوز بقيادة لامبارد كانوا يقدموا لقاء جيد حتي الشوط الثاني، والذي إنهار فيه الدفاع بشكل كامل، خسر معه اللقاء برباعية نظيفة، وأيضا قدم أداء جيد في لقاء السوبر الأوروبي أمام مواطنه نادي ليفربول وخسر بركلات الترجيح، ويأمل في إنتصار أول في البطولة علي حساب نادي ليستر سيتي الذي تعادل في اللقاء الأول ضد نادي وولفرهامبتون.

تنطلق المواجهة بين فريقي تشيلسي وليستر سيتي في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء حسن العيدروس..