رياضة | دون بالون: ميسي وهازارد وراء اشتعال المنافسة على نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دون بالون: ميسي وهازارد وراء اشتعال المنافسة على نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن نيمار دا سيلفا لا يزال يواصل الحديث عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان ويعلم الجميع الآن أن رحيله أصبح مسألة وقت.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هناك صراع بين برشلونة وريال مدريد على ضم نيمار من باريس، ودخل فلورنتينو بيريز المنافسة بقوة بعد إصابة إدين هازارد وسوء مستوى لوكا مودريتش.