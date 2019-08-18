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رياضة | دون بالون: ميسي وهازارد وراء اشتعال المنافسة على نيمار

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دون بالون: وهازارد وراء اشتعال المنافسة على والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن نيمار دا سيلفا لا يزال يواصل الحديث عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان ويعلم الجميع الآن أن رحيله أصبح مسألة وقت.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هناك صراع بين وريال مدريد على ضم نيمار من باريس، ودخل فلورنتينو بيريز المنافسة بقوة بعد إصابة إدين هازارد وسوء مستوى لوكا مودريتش.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن سقوط برشلونة بدون ميسي أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف في قد حفز الإدارة الكتالونية على التفاوض بجدية مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

كما أوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار قد يكون راتبه 30 مليون يورو حال انتقل إلى برشلونة حسب رغبته المعلنة.

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