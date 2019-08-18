رياضة | صراع تركي على ضم محمد النني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع تركي على ضم محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي فنربخشة التركي في التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً للصحيفة التركية "جونيش" إن فنربخشة يسعى من اجل الحصول على خدمات النجم المصري بعد فشله في ضم البرازيلي لويز جوستافو، لاعب خط وسط فريق مارسيليا الفرنسي.

وتابعت الصحيفة أن النادي التريكي يستعد لمواصلة تدعيم صفوفه بالتعاقد مع النني بعد ان وصل إلى اتفاق مع نادي لاتسيو الإيطالي لانتقال الظهير الأيسر الدنماركي ريزا دورميسي.

يذكر أن نادي تركي اخر وهو جالطا سراي يرغب في الحصول على خدمات محمد النني في الانتقالات الصيفية الحالية.