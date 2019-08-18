رياضة | باريس يوافق على رحيل نيمار إلى برشلونة بشرط وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يوافق على رحيل نيمار إلى برشلونة بشرط وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مسئولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي موافقتهم المبدئية على رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير حسب صحيفة "لا بارسيان"، إلى أن باريس سان جيرمان يريد 100 مليون يورو، بالإضافة إلى التعاقد مع ثنائي البارسا ( ديمبلي + سيميدو)، من أجل إنهاء صفقة انضمام نيمار إلى البارسا.

وسيقدم برشلونة عرضا جديدا لفريق باريس سان جيرمان في الساعات المقبلة لضم نيمار هذا الصيف، ويتبقى أسبوعين على انتهاء فترة التعاقدات في الليجا الإسبانية.