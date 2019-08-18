رياضة | عاجل.. الكشف عن راتب نيمار مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن راتب نيمار مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد حدد راتب النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، في ظل اقترابه البارسا من جلبه هذا الصيف، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لما ذكره موقع "GOAL" العالمي، فإن نيمار مصمم على مغادرة ملعب حديقة الأمراء، والعودة إلى ناديه السابق برشلونة، خلال الفترة الحالية.

وأكدت التقارير على أن برشلونة بعد رحيل فيليبي كوتينهو يستطيع أن يدفع راتب نيمار وهو 25 مليون يورو، وهو نفس المبلغ المحدد في عقد نيمار الأخير مع النادي الاسباني.