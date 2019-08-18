رياضة | إتحاد جدة يعلن قائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم، والذي سيشارك في البطولة العربية في نسختها المقبلة والتي تقام تحت مسمى "بطولة الملك محمد السادس للأبطال".

وأشارت التقارير الصحفية، بأن المدرب التشيلي "لويس سييرا" قد وضع اللاعب البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد على رأس القائمة المشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكذلك ضمت قائمة الاتحاد أسماء كل اللاعبين المحترفين الموجودين في الفريق، حيث سيتم الإستعانة ب5 لاعبين فقط منهم في مباراة بحسب حاجة الفريق.

ويذكر بأن نادي اتحاد جدة سيلعب أولى مبارياته في البطولة العربية أمام نادي العهد اللبناني مساء بعد غد الثلاثاء، في ذهاب مباريات دور ال32 على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة".