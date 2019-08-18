رياضة | باريس سان جيرمان يحدد شرطه مقابل انتقال نيمار لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد شرطه مقابل انتقال نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد وافق على انتقال النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، إلى برشلونة الإسباني، مقابل شرط وحيد.

وبحسب ما ذكره موقع "GOAL" العالمي، فإن باريس سان جيرمان قد استقر على فتح الباب أمام خروج نيمار لبرشلونة، ولكن على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي.

وأوضحت التقارير انه بعد كان نادي العاصمة الفرنسية يطلب الأموال من أجل بيع نيمار فقد وافق على الإعارة، وحسب المصادر فإن الـPSG وافق اخيراً على خيار الاعارة.